فيديو وصور.. انطلاق ثالث قوافل الهلال الأحمر المصري لدعم غزة

كتبت- منال المصري:

أعلن الهلال الأحمر المصري مواصلة الجهود للدعم الغذائي لقطاع غزة، بالدفع بثالث قوافل "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، اليوم الثلاثاء والتي تضم مساعدات غذائية وإغاثية وطبية إلى غزة، في اتجاه جنوب القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

وتحمل القافلة، وفق بيان للهلال الأحمر اليوم، نحو 1300 طن من المساعدات، مقسمة إلى نحو 440 طن من سلال غذائية متنوعة، وقرابة 450 طن دقيق، ونحو 150 طن مستلزمات طبية، وقرابة 200 طن من مستلزمات العناية الشخصية.

وتعد قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة "، حملت في يومها الأول، الذي انطلق أمس، ما يزيد عن 1200 طن من المواد الغذائية قدمها الهلال الأحمر المصري، تحمل نحو 840 طن دقيق، و450 طن سلال غذائية متنوعة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي القطاع.

وفي ثاني أيامها، قدمت نحو 1500 طن من المساعدات والتي تتنوع بين 965 طن من سلال غذائية متنوعة، وقرابة 350 طن دقيق، مقدمة من الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى 200 طن من مستلزمات العناية الشخصية.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا.

وواصل الهلال الأحمر تأهبه في كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت نحو 35 ألف شاحنة محملة بنحو نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.