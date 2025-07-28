تنظيم الاتصالات يكشف حيل التهرب من رسوم أجهزة المحمول

كتبت- آية محمد:

علق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول إيقاف أجهزة المحمول الواردة بصحبة راكب من خارج البلاد بأثر رجعي وإيقاف الإعفاءات المقررة في هذا الشأن.

وأكد الجهاز في بيان له أمس، على استمرار الإعفاء لجهاز تليفون محمول يتم دخوله للبلاد بصحبة راكب من خلال الدوائر الجمركية وذلك خلال الفترة التجريبية التي تم الإعلان عنها مع بدء إطلاق منظومة حوكمة التليفون المحمول.

وقال محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن منظومة الإعفاء الجمركي التي تم الإعلان عنها في بداية العام الجاري مطبقة بالفعل، مشيرًا إلى أنه تم إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز وفقًا للقرارات الأخيرة التي أصدرها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية.

وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجهاز اكتشف مؤخرًا بعض حالات التلاعب في المنظومة، وبدأ التعامل معها على الفور، موضحًا أن عدد هذه الحالات بلغ 13 ألف جهاز.

وأشار إلى أن الهواتف التي لم تتورط في التلاعب ستعود للعمل بشكل طبيعي، أما الأجهزة التي تم التلاعب بها للحصول على إعفاء جمركي ستظل موقوفة، وسيعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

وعن طبيعة التلاعب، أوضح إبراهيم أن بعض الحالات لم تمنح الإعفاء بسبب اصطحاب أكثر من هاتف مما جعل أحد الهواتف به رسوم، وعند تشغيله باستخدام شريحة مصرية ومرور 3 أشهر دون سداد، يتم إيقافه تلقائيًا وفقًا للقواعد، ولكن بعض الأشخاص لجأوا إلى حيل لتفادي سداد تلك الرسوم، منها سفرهم بالجهاز إلى الخارج أو إرساله مع شخص آخر لإعادة إدخاله من المطار مرة أخرى للحصول على الإعفاء من خلال الدوائر الجمركية.

وأضاف رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز، أن أي شخص تضرر من إيقاف هاتفه دون أن يكون ضمن هذه الحالة، وكان قد سدد الرسوم بالفعل ولم يتمكن من تشغيل الهاتف فعليه التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسيتم حل مشكلته فورًا.

وتابع أن أي هاتف مصنع داخل مصر لا تفرض عليه رسوم جمركية، وأن تلك القرارات ساهمت في زيادة حجم التصنيع المحلي بأكثر من ثلاثة أضعاف، مشيرًا إلى أن أي شخص قادم من الخارج يحق له الحصول على إعفاء جمركي لهاتف شخصي واحد فقط، ويتم ذلك داخل الدائرة الجمركية بالمطار فقط.

ونصح إبراهيم بضرورة التأكد من حالة الهاتف قبل شرائه وذلك من خلال إدخال الرقم التسلسلي "IMEI" للهاتف في تطبيق "تليفوني" للكشف عن وضعه، كما شدد على أهمية الحصول على شهادة ضريبية من المكان الذي يتم فيه شراء الهاتف، بشرط أن تتضمن الرقم التسلسلي للهاتف.

وتواصل "مصراوي" مع مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لكنه رفض التعليق.

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