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الرقابة المالية تدرس عرضا للاستحواذ على أسهم أسمنت سيناء

01:35 م الأربعاء 23 يوليه 2025

الهيئة العامة للرقابة المالية

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كتبت- أمنية عاصم:


أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إيداع مشروع إعلان عرض الشراء الإجباري للاستحواذ على أسهم شركة اسمنت سيناء ( الشركة المستهدفة بالعرض ).


وبحسب الإفصاح المرسل اليوم، أن عرض مقدم من شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت (مقدم العرض المالكة لنسبة 77.6%، وذلك لشراء حتى عدد 85416664 سهم والتي تمثل نسبة 22.4% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بسعر شراء 41 جنيه مصري للسهم.


وأضافت الشركة، أنه جارى دراسة العرض من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية.


وتأسست شركة أسمنت سيناء عام 1997. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في عام 2000. والمتخصصة في إنتاج الأسمنت وأكياس التعبئة وتصنيع كافة المصنوعات الأسمنتية.


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