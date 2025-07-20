وزيرة التخطيط: 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر باستثمارات 6 مليارات يورو

كتبت- منال المصري:

قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن الشركات الألمانية تسهم من خلال الاستثمارات المباشرة بدعم جهود التنمية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتنمية الصناعية والبنية التحتية.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي اليوم بالعلمين الجديدة، أن عدد الشركات الألمانية العاملة بالسوق المصري تبلغ نحو 1600 شركة ألمانية مستثمرة، بحجم استثمارات يتجاوز 6 مليار يورو.

وعلى رأس هذه الشركات سيمنز ومرسيدس بنز مصر وبايروساب وديورافيت مصر ولينوي وبوش.

وأكدت أن ألمانيا تُعد أحد الشركاء الرئيسيين لمصر على صعيد التجارة والاستثمار، حيث يصل حجم التبادل التجاري لنحو 6.8 مليار يورو.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، التي تزور مصر لأول مرة منذ توليها منصبها في الحكومة الألمانية الجديدة.