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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 17 يوليو 2025

03:20 م الخميس 17 يوليو 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 5272 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5317 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4652 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3987 جنيهًا.

و سجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37219 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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