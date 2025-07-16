وزير البترول يبحث مع "شلمبرجير" دعم أنشطة استكشاف وإنتاج النفط

كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم ، مع جيسوس لامس، الرئيس الإقليمي لشركة شلمبرجير العاملة في مجال خدمات النفط، دعم أنشطة الاستكشاف وتعزيز الشراكة التقنية.



وبحسب بيان الوزارة اليوم فإن الاجتماع تضمن تسليط الضوء على دور شركة شلمبرجير كشريك استراتيجي في تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات، وعلى رأسها مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) و مشروعات المسح السيزمى الإقليمي بالبحر الأحمر و خليج السويس.

وناقش الجانبان زيادة التعاون في عدد من المشروعات الهامة، من بينها مشروع المسح السيزمي في منطقة البحر الأحمر والإعداد لعقد أنشطة تسويقية للمناطق، وإمكانية تنفيذ مسوحات سيزمية جديدة في خليج السويس باستخدام تقنيات (OBN).

وقد تم أيضًا استعراض سبل التعاون في مشروعات تطوير الحقول المتقادمة وتعزيز إنتاجها، والتي تُعد من أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة وكذلك مشروعات CCS وكذلك التنسيق لعمل ورش عمل فنية متنوعة في مختلف المجالات الفنية لدعم الأنشطة البترولية الحالية.

وأكد بدوي خلال اللقاء أن بوابة مصر الرقمية تمثل منصة تكنولوجية حديثة تسهم في جذب الاستثمارات عبر طرح فرص واعدة في مختلف الأحواض الجيولوجية، مشيراً إلى نتائج الفرص الاستثمارية التي تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة جنوب الوادى القابضة (جنوب)، والتي تم الترويج لها عبر البوابة.

كما تناول اللقاء أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة في دعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة العمليات.





