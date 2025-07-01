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إنقلاب البارج البحري بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس

10:49 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

حادث إنقلاب للبارج البحري بمنطقة جبل الزيت

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كتبت- دينا كرم:

تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية منذ قليل بلاغًا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري "Adam Marine 12" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم أنه في ضوء المتابعة الفورية للحادث، توجه السيد وزير البترول والثروة المعدنية والسيد وزير العمل على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيًا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث.

وتتابع وزارة البترول والثروة المعدنية تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة، وستوافيكم بالمستجدات أولا بأول.

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وزارة البترول انقلاب البارج البحري جبل الزيت
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