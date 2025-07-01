السكة الحديد تنفي تصادم قطارين بالزقازيق اليوم

كتب- محمد نصار:

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما تم تداوله من أخبار عبر بعض الصفحات بشأن وقوع حادث تصادم بين قطار 336 المنصورة/ القاهرة وقطار 261 القاهرة/ الإسماعيلية عند الكوبري الجديد بالزقازيق.

وأكدت الهيئة، في بيان، أن الخبر عار تمامًا من الصحة ولا أساس له، وأن الصورة المصاحبة للخبر قديمة، موضحة أن حركة القطارات منتظمة على كل خطوط شبكة السكك الحديدية.

وناشدت الهيئة، المواطنين، عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة والمغرضة والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشاعة الذعر بين المواطنين، وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية لوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

كما أكدت الهيئة، أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الصفحات المغرضة.

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