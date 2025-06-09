

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره في مصر ، بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد 8-6-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-6-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5326 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4660 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3995 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3107 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2219 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 165649 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37280 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.26% إلى نحو 3310 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.