كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو جنيهين، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء 4-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي



انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3122 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4014 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4683 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5352 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37460 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53520 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166447 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 267600 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.03 % إلى نحو 3352 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.