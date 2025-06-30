

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم لإثنين 30 يونيو 2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 29-6-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".



"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم لإثنين 30 يونيو 2025.

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5223 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4570 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3918 جنيه.

- سعر الذهب الذهب عيار 14 بلغ 3047 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2176 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 162450 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36560 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.61 % إلى نحو 3274 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.