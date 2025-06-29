كتبت- دينا خالد:

أجرت مصلحة الضرائب بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، بحسب بيان لها اليوم.

وأكدت مصلحة الضرائب في بيان لها اليوم، أنه لامساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولازيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

وأرجعت مصلحة الضرائب، هذة التعديلات، إلى تلبية طلب المنتجين والصناعة ولكى تتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

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