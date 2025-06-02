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قفزة في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف تعاملات الاثنين

12:36 م الإثنين 02 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 70 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الاثنين 2-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3113 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4002 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4670 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5337 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53370 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165981 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 266850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.81% إلى نحو 3348 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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قفزة في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف تعاملات الاثنين
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