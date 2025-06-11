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تراجع مفاجئ لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

06:25 م الأربعاء 11 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 11-6-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3103 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3990 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4655 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5320 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37240 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53200 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165452 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 266000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20% إلى نحو 3330 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21
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