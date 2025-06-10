وزير الاتصالات يبحث مع سفير السعودية فتح آفاق جديدة بين البلدين

كتبت- آية محمد:

استقبل عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صالح بن عيد الحصيني سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر؛ وبحث خلال اللقاء فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والسعودية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء؛ وفق بيان الوزارة، أكد طلعت على عمق العلاقات بين مصر والسعودية وتعدد مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بينها بناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.

إلى جانب التعاون في تطوير البنية التحتية للاتصالات، بما يُسهم في تعزيز التكامل الرقمي بين البلدين.

وأوضح طلعت جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مجتمع معلوماتي متكامل في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تضم معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز إمحوتب للإبداع والتطوير، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

ووجه الوزير الدعوة إلى السفير لزيارتها للاطلاع على الأنشطة والبرامج التي يتم تنفيذها بها والتي تستهدف تحفيز الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، ودعم أنشطة التصميم الإلكتروني، وإعداد كوادر رقمية متميزة بالتعاون مع جامعات دولية، والشركات العالمية الرائدة، ودفع الجهود المعنية بدعم وتوطين صناعة التكنولوجيات المساعدة، وتعزيز البحوث التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد صالح بن عيد الحصيني سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أن العلاقات بين البلدين راسخة على المستويين الشعبي والحكومي؛ معربا عن تطلعه إلى التعرف عن قرب على أنشطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعنية ببناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال من خلال زيارة مدينة المعرفة ومراكز إبداع مصر الرقمية.

وأشار إلى أنه يمكن تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مجال دعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

وتطرق الاجتماع إلى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الإقليمي من أجل تنسيق المواقف بما يدعم القضايا ذات الأولوية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة، والعمل المشترك من أجل توحيد الرؤى والمواقف العربية في المنصات الدولية.