وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الياباني التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

كتبت- آية محمد:

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ"يوريكى كويكى" محافظ طوكيو، وذلك في إطار زيارته إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات بناء القدرات الرقمية، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وخلال اللقاء؛ أوضح طلعت اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد قاعدة عريضة من الكفاءات الشابة في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن وفرة المهارات الرقمية في مصر تُعد أحد أبرز العوامل الجاذبة لاستثمارات كبرى الشركات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين منصة طوكيو للابتكار ومراكز إبداع مصر الرقمية في مجال دعم الابتكار والشركات الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، في ضوء المرحلة الثانية من مراكز إبداع مصر الرقمية التي تستهدف إنشاء الحاضنات المتخصصة التي تركز على إحدى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا التخصص، حيث تتضمن هذه المرحلة إنشاء حاضنة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما تم التطرق إلى بحث تعاون مشترك بين جامعة مصر للمعلوماتية وأحد الجهات المناظرة لها في مجال البحوث والتبادل الطلابي.

ووجه طلعت دعوة إلى "كويكى" لزيارة مصر، للاطلاع عن قرب على منظومة ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة المصرية.

وفي سياق متصل؛ عقد طلعت اجتماعا "سيشيرو موراكامى" وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر واليابان في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في مجالات الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، والخدمات البريدية.

وخلال اللقاء ناقش الوزيران آليات تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الوزارتين في عام 2023، والتي تشمل مجالات التعاون في البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والخدمات البريدية.

وتناول اللقاء آفاق التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع مستهدفات الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في مصر، وذلك من خلال عدة محاور تشمل: الحوكمة، وبناء القدرات، ودعم الشركات الناشئة ومراكز الابتكار، والبنية التحتية الرقمية.

كما تم التطرق إلى تعزيز التعاون في مجال الاتصالات، والأمن السيبراني من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مجال الخدمات البريدية، من خلال تبادل الخبرات لتطوير الخدمات، بالإضافة إلى تطوير حلول لوجستية تدعم نمو التجارة الإلكترونية.