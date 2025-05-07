إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والسمك البلطي وانخفاض الذهب

01:51 م الأربعاء 07 مايو 2025

خريطة الأسعار اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار الحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، واسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

ارتفاع اللحوم والدواجن.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

هبوط سعر الذهب اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم الدواجن السمك البلطي الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق
أرخص 3 سيارات أوروبية جديدة في مصر.. تبدأ من 695 ألف جنيه
مصر تدعو الهند وباكستان إلى التهدئة وضبط النفس
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة