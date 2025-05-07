خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والسمك البلطي وانخفاض الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار الحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، واسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

ارتفاع اللحوم والدواجن.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

هبوط سعر الذهب اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات