

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن واصل الارتفاع بالتعاملات المسائية أمس الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 50 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-5-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5406 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4730 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4055 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3154 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2252 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 168137 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37840 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.37% إلى نحو 3317 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.