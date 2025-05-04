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موعد صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر مايو بالزيادة الجديدة

01:22 م الأحد 04 مايو 2025

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كتبت- دينا خالد:
يبدأ المستفيدون من الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» الصرف عن شهر مايو، الخميس الموافق 15 مايو، بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25% بشكل دائم.
ويمكن للمستفيدين الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
ويتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار تلك الزيادة الجديدة والتي تم تنفيذها بداية من الشهر ابريل الماضي.

ويحقق برنامج "تكافل وكرامة" جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.

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