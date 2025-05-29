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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 29 مايو 2025

03:05 م الخميس 29 مايو 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 5239 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5296 جنيهًا.


بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4634 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3972 جنيهًا.


وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37072 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.


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سعر الذهب البورصة المصرية
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