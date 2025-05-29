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انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الخميس

10:23 ص الخميس 29 مايو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 29-5-2025، بينما استقر سعر الدرهم الإماراتي، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.21 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، و 13.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.53 جنيه للشراء، و 13.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.60 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 132.22 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الريال القطري: 12.62 جنيه للشراء ، و 13.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الأردنى: 69.65 جنيه للشراء، بتراجع قرش ، و70.40 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الكويتى: 161.42 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش ، و162.49 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

جع 4 قروش.

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