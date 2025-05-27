كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، واللحوم، والزيت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025، بينما ارتفعت أسعار البيض، والحديد، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

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