ارتفاع البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين 26-5-2025

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، وكيلو السبيط والكاليماري، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 26-5-2025، بينما انخفضت أسعار الجمبري الصغير، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 79 و85 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 90 و150 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و380 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و400 جنيهًا، بتراجع 40 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و110 جنيهات.