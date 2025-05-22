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ارتفاع اللحوم والدواجن والذهب.. خريطة الأسعار اليوم 22-5-2025

02:52 م الخميس 22 مايو 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع أسعار البيض، والحديد ، الفول، والدقيق، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم 22-5-2025 (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 22-5-2025 (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء بالأسواق اليوم 22-5-2025 (موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم 22-5-2025

أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم 22-5-2025 (موقع رسمي)

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور 22-5-2025

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الخميس 22-5-2025

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خريطة الأسعار اللحوم الدواجن الذهب
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