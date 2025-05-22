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ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء بالأسواق اليوم 22-5-2025 (موقع رسمي)

10:27 ص الخميس 22 مايو 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 22-5-2025، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38919.14 جنيه، بزيادة 724.58 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40280.77 جنيه، بزيادة 422.49 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3438.06 جنيه، بتراجع 75.37 جنيه.



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أسعار الحديد الأسمنت حديد عز
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