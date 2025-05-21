كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الإرتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم 21-5-2025 (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 21-5-2025 (موقع رسمي)

ارتفاع اللحوم.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم 21-5-2025 (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم 21-5-2025

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور 21-5-2025

سعر الذهب في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الأربعاء 21-5-2025

انخفاض أسعار البيض في الأسواق اليوم 21-5-2025 (موقع رسمي)