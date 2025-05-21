أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور 21-5-2025

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 4 و8 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 30 و44 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و55 جنيهًا.