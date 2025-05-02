صندوق النقد: التضخم وغياب فرص العمل أكبر مشكلتين في مصر

كتب- منال عمر:

أكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يرى في مصر مشكلتين أساسيتين تهددان الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح "أزعور"، وفقًا للشرق بلومبيرج، أن المشكلتين هما التضخم الذي يؤثر على الفئات الأكثر ضعفًا، وغياب فرص العمل الذي يؤثر على الطبقة الوسطى.

وأضاف أن الصندوق يعمل من خلال البرنامج الذي يدعمه لفائدة مصر، على 3 أهداف هي رفع مستويات النمو، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر بالنشاط الاقتصادي، إضافة لمعالجة مشكلة التضخم.

وكان معدل التضخم في مدن مصر تسارع خلال مارس الماضي ليبلغ 13.6% على أساس سنوي مقابل 12.8% في فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أول تسارع لأرقام التضخم خلال آخر 6 أشهر، متأثراً بعوامل مثل زيادة أسعار الوقود ووسائل النقل العام.

ورفع الصندوق قبل أيام توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل، في الوقت الذي خفض فيه تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل في العامين.