سعر الذهب في مصر يصعد في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 19-5-2025

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 37 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 19-5-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفاع سعر الذهب عيار 14 إلى 3040 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3908 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4560 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 5211 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52110 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162062 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 260550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.17 % إلى نحو 3241 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.