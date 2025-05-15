انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الخميس 15-5-2025

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 35 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3024 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3888 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4535 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5183 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 36280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 51830 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 161191 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 259150 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.51% إلى نحو 3129 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.