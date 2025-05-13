7 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 و10 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5 و7 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 جنيه و7 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و10 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 12 و16 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 22 و34 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 18 و22 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 20 و40 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 55 و80 جنيهًا.