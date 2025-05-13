كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي"

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13-5-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5246 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4590 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3934 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3060 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2186 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 163160 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36720 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.34% إلى نحو 3247 دولار للأونصة، وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بانخفاض قدره 109.5 دولار، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.