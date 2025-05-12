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تباين مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

04:29 م الإثنين 12 مايو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.47 %عند مستوى 31577 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.02%، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 92.1مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 78.4 مليون جنيه،و سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 13.6مليون جنيه،

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 1.08 %عند مستوى 31427 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

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