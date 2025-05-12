بعد انهياره عالميا.. هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا كرم:

هبط سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 100 جنيه، خلال منتصف تعاملات الاثنين، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات بحسب بيانات شعبة الذهب.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3043 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3913 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4565 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5217 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 36520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52170 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162249 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 260850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.19 % إلى نحو 3218 دولار للأونصة، وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بانخفاض قدره 109.5 دولار، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.