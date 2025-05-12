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سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 12-5-2025 مع بداية التعاملات

05:28 ص الإثنين 12 مايو 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 12-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 12-5-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5332 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4665 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3999 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3110 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2221 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 165826 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37320 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.58 % إلى نحو 3324 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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