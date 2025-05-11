سعر الدولار يتراجع في 8 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و 5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.57 جنيه للشراء، و 50.67 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.