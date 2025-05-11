سعر الدولار يتراجع في 8 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و 5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.57 جنيه للشراء، و 50.67 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
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