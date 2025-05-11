خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد والدواجن والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والسكر، والعدس، واللحوم، والجبن الرومي والأبيض، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الجمبري .. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

زيادة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

انخفاض أسعار الفول والزيت والسكر والعدس اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)