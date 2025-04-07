خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والاسمنت والذهب يقفز

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار اللحوم، والفول، والأسمنت وزيت عباد الشمس، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار الحديد، والجبن الابيض والرومي، والأرز السائب، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار اللحوم والعدس وارتفاع الجبن والأرز اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

الذهب يعزز من مكاسبه ويرتفع خلال منتصف تعاملات الاثنين