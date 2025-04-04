الحرب التجارية.. انهيار أسواق الأسهم الأمريكية وداو جونز يهوى بأكثر من 1500 نقطة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

واصلت أسواق الأسهم الأمريكية انهيارها لليوم الثاني على التوالي، وذلك عقب الإعلان الصيني بفرض تعريفات على جميع المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة بـ 34%، ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،

حيث أثرت هذه الرسوم الأمريكية والصينية، مخاوف المستثمرين على النمو الاقتصادي، وأن تزيد التضخم عالميا، وهو ما يراه المحللون إيذاناً باشتعال حرب تجارية عالمية شاملة

وهوى مؤشر داو جونز خلال منتصف التعاملات بأكثر من 1500 نقطة ليهبط بنسبة 3.74% مسجلا 39 ألف نقطة، كما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 4.4%، مسجلا 5158 نقطة كما هوى مؤشر ناسداك بـ 3.54% لمستوى 15,954.85.

وكان جيروم بأول رئيس الفدرالي الأميركي قد حذر من أن الرسوم ستزيد على الأرجح التضخم في الشهور المقبلة، مشيراً إلى أن التوقعات غير واضحة إلى درجة كبيرة وسط مخاطر متزايدة من ارتفاع البطالة والتضخم.