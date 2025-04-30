المطورين العرب تستهدف ضخ استثمارات بـ 3.2 مليار جنيه خلال العام الحالي

كتبت-أمنية عاصم:

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة عن تتطلعها لضخ استثمار تقارب 3.25 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه استثمرتها في عام 2024.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، فإن تلك الاستثمارات تتعلق باستكمال الأعمال الإنشائية لمشروعاتها الحالية.

وأشارت الشركة ، إلى أن عدد الوحدات المسلمة قد بلغ ما يقرب 3281 وحدة وتم استكمال أعمال وإجراءات تسليم 4011 وحدة تدريجياً بإجمالي عدد وحدات 7292 وحدة تقريباً خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2024.

واستكمل الأفصاح، أن الشركة تستهدف تسليم 3000 وحدة إضافية خلال العام الحالي، كما إنها تستهدف مبيعات تعاقدية بنحو 7.6 مليار جنيه في 2025، مقابل 4.6 مليار جنيه تم تحقيقها في 2024.

وتأسست شركة المطورون العرب القابضة (المطورون العرب) والمعروفة سابقًا باسم مجموعة بورتو القابضة عام 2015م. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2015. ي ومتخصصة في العمل بقطاع التطوير العقاري حيث تقدم الشركة وجهات متعددة الاستخدامات وموجهة نحو الأسرة مثل المنتجعات السياحية والمنتجعات الصحية، كما تقدم أيضًا سوقًا للمنازل الأولية والثانوية تكتمل بالفنادق ومراكز التسوق والمطاعم.