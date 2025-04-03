الذهب يحافظ على مكاسبه بعد إعلان ترامب فرض رسوما جمركية واسعة النطاق

كتبت- منال المصري:

حافظ الذهب على مكاسبه ليظل عند نحو 3.133 ألف دولار "للأونصة" بعد إعلان دونالد ترامب فرض رسوما جمركية واسعة النطاق شملت دول عديدة.

أعلن الرئيس الأمريكي جدول فرض رسوما جمركية على العديد من الدول لا تقل عن 10% منها 34% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي و10% على بريطانيا، و25% على كندا والمكسيك، و46% على فيتنام و32% على تايوان.

وعزا ترامب فرض الرسوم الجمركية لتقليل عجز الميزان التجاري تحت شعار "سنعيد العصر الذهبي لأمريكا مجدد" وكذلك التعامل بالمثل مع القيود المفروضة من هذه الدول على صادرات أمريكا.

كما فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كافة واردات الصلب والألومنيوم، والسيارات المصنعة بالخارج.

وأثارت قرارات ترامب مخاوف من زيادة الضغوط التضخمية بالولايات المتحدة الأمريكية، والدخول في حالة ركود.