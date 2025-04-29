المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع وحيدا بنسبة 0.09% بختام جلسة الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.09% عند مستوى 32043 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.33 % وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 12.67 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 2.36 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 15.03 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.50% عند مستوى 32015 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.