تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية خلال تعاملات الأحد، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ووصل سعر الذهب عيار 14 عند 3180 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4088 جنيهًا للجرام.

وحقق سعر الذهب عيار 21 نحو 4770 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 5451 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وحقق سعر الجنيه الذهب نحو 38160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54510 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 169526 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 272550 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.89 % إلى نحو 3319 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.