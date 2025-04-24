بعد الانخفاض الكبير. زيادة مرتقبة في أسعار الدواجن والبيض لتجنب خسائر المنتجين

كتبت – دينا كرم:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، "لمصراوي"، إن الانخفاض الكبير في أسعار الدواجن مؤخرًا جاء نتيجة ضعف الطلب، موضحًا أنه في حال ارتفاع الطلب خلال الفترة المقبلة قد ترتفع الأسعار مجددًا وفقًا لآلية العرض والطلب.

وأضاف أن هذا التراجع الكبير في الطلب جاء من بعد خروج المواطنين من شهر رمضان منهكين من الالتزامات المالية والمصروفات على مدار الشهر، ما أدى إلى تراجع الإقبال وبالتالي انخفاض الأسعار.

وأشار السيد إلى أن استمرار الاعتماد على آلية العرض والطلب قد يسبب اضطرابات في السوق، إذ إنها قد تؤدي أحيانًا إلى انخفاض الأسعار بشكل مبالغ فيه، ما يجبر المنتجين على تقليل حجم الإنتاج، ومن ثم يقل المعروض وتعود الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى.

وتابع أن هذا الانحفاض الكبير في الطلب من شأنه أن يضر بالمنتجين خاصة وأن الانخفاض في الأسعار يكون دون التكلفة الفعلية مما يحملهم خسائر تضطرهم للخروج من المنظومة.

وأوضح أن الحل يكمن في تسعير الدواجن والبيض بناءً على التكلفة الفعلية مضافًا إليها هامش ربح معقول، مما يحقق استقرارًا في السوق ويجنبها موجات الارتفاع والانخفاض الحاد.

وقال: "نحن بحاجة إلى انخفاضات تتناسب مع تكلفة المنتج، لا أن تنخفض الأسعار إلى ما دون التكلفة، لأن ذلك يؤدي إلى أزمات إنتاجية جديدة".

وذكر السيد أن أسعار الدواجن البيضاء تسجل 75 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بنحو 85 جنيهًا، والدواجن البلدي الساسو يتراوح سعر الكيلو بين 87 و90 جنيهًا، والدواجن البلدي الحر يصل سعر الكيلو إلى 105 جنيهًا.

والبيض البلدي يبلغ 95 جنيهًا في المزرعة، ويباع للمستهلك بسعر105 جنيه، وبلغ سعر البيض الأبيض والأحمر 110 جنيها في المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا للكيلو.

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