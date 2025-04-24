توقيع اتفاقية ثلاثية لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية بقدرة 75 ميجاوات في مصر

كتبت- منال المصري:

وقع المكتب العربي الاستشاري (ACO) بالتعاون مع شركتي التكنولوجيا العالميتين Sungrow وTongwei، اتفاقية إطار استراتيجية مع شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة (IRSC) لتطوير مجموعة من مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 75 ميجاوات في مختلف أنحاء الجمهورية.

وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن هذه الاتفاقية تضع أسس شراكة طويلة الأمد ترتكز على الاستفادة من وحدات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة منTongwei، وحلول العاكسات الكهربائية وتخزين الطاقة المتقدمة منSungrow، مع قيام ACO بدور الشريك المحلي والمسؤول عن دمج الأنظمة.

وستسهم هذه المشاريع بشكل مباشر في تحقيق رؤية مصر 2030، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني ودعم جهود الدولة نحو خفض انبعاثات الكربون.

وقالت آية زناتي، رئيس مجلس إدارة شركة المكتب العربي الاستشاري ACO إن هذه الشراكة تستند إلى أكثر من عقد من التعاون الناجح بين ACO وIRSC، والذي أثمر عن تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة النظيفة في مصر

وأوضحت أنه شراكتهم الممتدة لست سنوات مع شركة Sun grow، والتي شهدت تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة الشمسية بنجاح، سواء على مستوى المشروعات الكبرى أو الصناعية والتجارية، مع تكييف الحلول بما يتناسب مع مناخ مصر ومتطلبات شبكتها الكهربائية.

وقال المهندس أندرو دانيال، رئيس مجلس إدارة شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجدد (IRSC) ، إن هذه الشراكة تعد نموذجًا ناجحًا لتبني التكنولوجيا النظيفة داخل القطاع الصناعي المصري، ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع الشركات العالمية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.