القومي للاتصالات يختتم المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية للمنتدى الأفرو-آسيوي للابتكار

كتبت- آية محمد:

نظم المعهد القومي للاتصالات المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية المؤهلة للمنتدى الأفرو-آسيوي للابتكار والتكنولوجيا بمقره في مدينة المعرفة، تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك تأهيلًا للنهائيات الدولية المقرر انعقادها في ماليزيا في نوفمبر القادم.

ونُظمَت فعاليات المسابقة بالتعاون مع 22 شريكًا أكاديميًا للمعهد، تحت شعار "البرمجة بهوية عربية"، وهدفت إلى إضفاء الطابع العربي على مسابقات الألعاب الإلكترونية وتصميم الشخصيات التاريخية.

وشهدت فعاليات هذه المرحلة مشاركة 410 متسابقين من الشباب والنشء ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا، مثلوا 107 أفرقة من 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

وخضع المشاركون إلى تدريب مكثف على مدار يومين، بواقع 36 ساعة تدريبية تناولت مجالات البرمجيات، وتصميم الألعاب الإلكترونية ذات الهوية العربية، وتصميم المواقع، والرعاية الصحية.

وتنافس المشاركون في خمس مسابقات تكنولوجية متنوعة، هي Little Einstein, AAFFIAT Invention, Healthcare SHS, Game to Gain, Software Leaders.

وجاءت استضافة المسابقة في إطار جهود المعهد المستمرة لتمكين النشء والشباب من أدوات تكنولوجيا المعلومات وبناء جيل مؤهل لقيادة التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التكنولوجي بين الشباب، إذ يحرص المعهد على تقديم برامج تدريبية مكثفة ومسابقات تنافسية تحاكي التطبيقات العملية، بما يعزز قدرة الشباب المصري على الإبداع والابتكار والعمل الجماعي.

واستضافت مصر أولى المسابقات الدولية للمنتدى الأفرو-آسيوي للابتكار والتكنولوجيا بمدينة الأقصر في عام 2019.