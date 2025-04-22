وزير الاتصالات يفتتح المقر الإقليمي الجديد لشركة "إنتلسيا" في مصر

كتبت- آية محمد:

افتتح عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المقر الإقليمي الجديد لشركة إنتلسيا "Intelcia"، الرائدة عالميًا في خدمات التعهيد، بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وتقدم شركة إنتلسيا مصر خدماتها لعملائها في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة الخليج، ومن خلال خدمات متعددة تُقدّم بسبع لغات مختلفة، ما يعزز من مكانة مصر كمركز تميز إقليمي للشركة في خدمات التعهيد وتجربة العملاء.

وتخطط إنتلسيا لتعزيز حضورها في السوق المصري من خلال خلق 1300 فرصة عمل مباشرة جديدة، ليصل عدد موظفيها في مصر إلى نحو 4000 متخصص كما تعتزم افتتاح مركزين إضافيين في القاهرة الكبرى والإسكندرية خلال عام 2026، ليصل إجمالي مراكزها في مصر إلى أربعة مراكز.

وأكد طلعت، أن توسع شركة "Intelcia" في استثماراتها في مصر يعكس ثقتها في الكوادر المصرية الشابة القادرة على تقديم خدمات التعهيد متعددة اللغات بكفاءة؛ حيث يُعد توافر قاعدة من الكفاءات المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عنصرًا رئيسيًا في تعزيز تنافسية مصر على الخريطة العالمية لصناعة التعهيد.

وأضاف أن مصر تتمتع بثروة بشرية شابة في ضوء وجود أكثر من 750 ألف خريج جامعي سنويا، مشيرًا إلى تنوع البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتأهيل الشباب من مختلف التخصصات، وتعزيز قدراتهم في صناعة التعهيد، بما يسهم في سد فجوة المهارات في الأسواق العالمية.

ويتوفر لدى شركة إنتلسيا أيضًا مركزًا لتقديم خدمات التعهيد في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب في الإسكندرية، كانت قد افتتحته عند دخولها السوق المصري في أوائل عام 2023، حيث حققت منذ ذلك الحين نموًا سريعًا ونجاحًا ملحوظًا، ونجحت في تعيين نحو 2700 متخصص.

ويعكس هذا النمو وفرة المهارات في السوق المصري وسهولة ممارسة الأعمال في مجال تصدير خدمات التعهيد متعددة اللغات، حيث يأتي هذا التوسع في إطار رؤية الشركة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والمقومات التنافسية لمصر كمركز رائد لخدمات التعهيد متعددة اللغات، وبما يخدم عملاءها في مختلف الأسواق العالمية.

وتعد إنتلسيا شركة رائدة عالميًا في مجال التعهيد تقدم حلولًا مبتكرة تدمج بين الخبرة العالمية والتكنولوجيا المتقدمة، ويعمل لديها أكثر من 40 ألف موظف في أوروبا وأفريقيا والأمريكتين، وتقدم حلولا مرنة وفعّالة من حيث التكلفة، بهدف تحسين تجارب العملاء ورفع كفاءة عمليات تكنولوجيا المعلومات.