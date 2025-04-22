الذهب عالميا يتجاوز مستوى 3500 دولار للأوقية.. والشعبة: السوق المحلي يتأثر لحظيا



كتبت- دينا خالد:

قالت شعبة الذهب والمجوهرات الثمينة، إن حالة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية انعكست على أسعار الذهب اليوم والتي غلب عليها التوتر ايضاً، حيث ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، متجاوزة الحاجز الحرج عند 3500 دولار للأوقية اليوم الثلاثاء.

وأضافت الشعبة، في بيان لها اليوم، أن هذا الارتفاع جاء بسبب تزايد المخاوف من اشتعال الصراع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما أدى لعزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسهم ودفعهم نحو المعدن النفيس كملاذ آمن.

وأشار البيان، إلى أن هذا بالإضافة لاستمرار التوترات وتصاعد وتيرة الصراع التجاري يوما بعد يوم بين أمريكا والصين، حيث جاء الإغلاق السابق للذهب عند 3424، بينما كان سعر الافتتاح اليوم عند مستوى 3427 ليقفز خلال اليوم فوق مستوى 3500 ‪ دولارللأوقية محققا 3509 دولار للأوقية وذلك قبل أن يتراجع لمستويات دون 3450 دولار للأوقية ولا يزال مستمرا في الهبوط

وتابعت الشعبة، أنه قد انعكست التغيرات السعرية العالمية على السوق المصرية مما أدى لارتفاع السعر في السوق المحلي وسط حالة استقرار لسعر الدولار. حيث أصبحت السوق المصرية متأثرة لحظيا بالسعر العالمي.