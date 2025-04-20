إعلان

ارتفاع سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم

01:16 م الأحد 20 أبريل 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 12جنيهًا ، خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه خلال بداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

صعد سعر الذهب عيار 14 عند 3183 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 نحو 4092 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 عند 4775 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 5457 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب عند 38200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54570 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 169712 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 272850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.49% إلى نحو 3326 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب اللحظي سعر الجنيه الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول بنك يخفض العائد على حساباته بعد قرار المركزي خفض الفائدة
قبل وقف العمل بها.. بنكا الأهلي ومصر يتيحان شراء الشهادة الـ27% عبر الإنترنت البنكي بالإجازة
صيِّفوا بالنهار فقط.. موعد انتهاء موجة الحرارة وعودة البرودة مجددًا