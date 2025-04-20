ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار البصل، والكوسة، والباذنجان، الفلفل الرومي والحامي، والملوخية، والخيار البلدي، والبرتقال، واليوسفي، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 و8 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و14جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 و14 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و27 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و19 جنيهًا، بزيادة جنيه.

يوسفي يتراوح بين 21 و37 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 70 و90 جنيهًا.